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Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора

, 16:54 | Светлана Шевченко Срочная новость 53

Заседание проходило в суде Новокузнецка.

Осужденный на 15 лет колонии за тяжкое преступление сбежал после оглашения приговора из зала суда в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется поиск сбежавшего мужчины.

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