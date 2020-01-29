Осужденный на 15 лет колонии сбежал после оглашения приговора

Осужденный на 15 лет колонии за тяжкое преступление сбежал после оглашения приговора из зала суда в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется поиск сбежавшего мужчины.
Сегодня, 16:54 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 53
Заседание проходило в суде Новокузнецка.
Осужденный на 15 лет колонии за тяжкое преступление сбежал после оглашения приговора из зала суда в Новокузнецке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Ведется поиск сбежавшего мужчины.
Нашли ошибку?