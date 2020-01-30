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В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 95 лет назад судно

, 12:26 | Валентин Черников 146

Исследователи установили местонахождения затонувшего парохода по судовым записям.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Nekrasov, 5-tv.ru, Twitter @jamesjrogers

Обнаружены остатки парохода, который исчез в Бермудском треугольнике в 1925 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Почти век назад торговое судно под названием SS Cotopaxi покинуло порт Чарлстон и направилось в Гавану. В пути оно исчезло при таинственных обстоятельствах. Поисковые команды не отыскали следов кораблекрушения и тел 32 человек. На протяжении столетия в исчезновении парохода обвиняли «проклятие Треугольника дьявола».

Twitter @jamesjrogers

Многолетнюю тайну раскрыли подводный исследователь Майкл Барнетт и британский историк Гай Уолтерс. Последний изучил судовые записи в архивах английской компании Ллойда, которая была страховым брокером для SS Cotopaxi. Ученый выяснил, что 1 декабря 1925 года, спустя два дня после отхода из порта, корабль отправлял сигналы бедствия по радио.

С новыми данными Барнетт организовал экспедицию. Обломки судна обнаружили на дне примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастина американского штата Флорида. На остатки парохода в этом месте натыкались 35 лет назад, но до сих пор открытие не связывали с пропавшим Cotopaxi.

Исследователи поделились предположениями с Дугласом Майерсом, внуком капитана пропавшего парохода Уильяма Майерса. Тот согласился с выводами и признал, что команда обнаружила корабль его деда.

Ранее 5-tv.ru писал, что найдена французская подлодка «Минерва», пропавшая в 1968 году.

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