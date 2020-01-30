Российская делегация удовлетворена работой ПАСЕ

Российская делегация удовлетворена работой Парламентской Ассамблеи Совета Европы в этой сессии. Это касается и появления зампредседателя организации от России, и подтверждения полномочий нашей страны в полном объеме. Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Однако, по его словам, оптимизм должен быть осторожным.

«Работа предстоит большая, потому что на протяжении многих лет людям внушают, и создают образ нашей страны, как отвратительного агрессора. Конечно, за один день этот образ развеять не удается. Но сегодня сделан еще один шаг», — подчеркнул Толстой.

Накануне больше половины из делегаций присутствовавших в зале заседаний ПАСЕ выступили за подтверждение полномочий российских законодателей. В поддержку коллег из нашей страны высказались 96 депутатов, 44 были против, семь воздержались.