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Консьерж дома не понимает причину конфликта экс-жены Аршавина со свекровью

, 15:15 | Алиса Старжевская Эксклюзив 198

Дежурная по дому считает Татьяну Аршавину доброй и приветливой женщиной.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Нестеров, 5-tv.ru

Консьерж дома рассказала 5-tv.ru, что не понимает причину конфликта экс-жены Аршавина между свекровью Татьяной Ивановной. Сотрудница жилищного комплекса на Выборгском шоссе, где проживает мать футболиста, утверждает, что Татьяна добрая и приветливая женщина.

По словам работницы, личные конфликты постоянных жильцов ей никогда не были интересны — она совершенно нелюбопытна, да и проживающие обычно не приветствуют навязчивый персонал. Вахтерша удивляется тому, что говорит бывшая невестка Казьмина про Аршавину, ведь она при случае всегда благодарит ее за хорошую работу.

«Что-то к празднику отметит, поздравит. И всегда, вроде, за что-то поблагодарит, выполняешь свои обязанности, она всегда поблагодарит», — говорит о Татьяне дежурная по дому.

Недавно бывшая супруга спортсмена сообщила в Instagram о том, что получила «Требование о выселении». В документе говорится, что модель вместе с детьми должна покинуть квартиру на Горной улице в Петербурге до первого марта. Среди них — дочь Аршавина и двое наследников от предыдущего брака Алисы.

Чужую сложную семейную ситуацию женщина комментировать не берется, однако подчеркивает, что сын Татьяны— спортсмен Андрей Аршавин — всегда был максимально вежлив и аккуратен в общении с ней.

«Не знаю, он тоже очень приятный человек, — говорит консьерж об известном полузащитнике, — Очень вежливый, приветливый, корректный. Так что ничего про него сказать не могу»;

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-супруга Аршавина сообщила, что футболист хочет выгнать свою дочь из квартиры.

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