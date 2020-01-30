Экс-супруга Аршавина сообщила, что футболист хочет выгнать свою дочь из квартиры

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина сообщила в Instagram о том, что получила «Требование о выселении». В документе говорится, что модель вместе с детьми: двухлетней дочкой спортсмена Есенией и сыном от другом брака Алексеем — должна покинуть квартиру на Горной улице в Петербурге до первого марта. В противном случае с жильцами будут разбираться через суд, отмечается в уведомлении, подписанном матерью Аршавина Татьяной.

«Подарок» на день рождения дочки от папы и бабушки», — с иронией ответила на документ Казьмина, сопроводив пост фотографией полученного требования.

Instagram @kazmina_alisia__mb

Вероятно, модель хотела найти поддержку среди своих подписчиков, однако, как отмечает KP.RU, реакция была совершенно противоположной.

«Песня такая: «бумерангом все к нам возвратится»!"

«Что хотели, то и получаете теперь!»

«Квартира твоя? Нет! Так о чем пост-то?» — возмутились пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Казьмина похвасталась букетом от нового возлюбленного.