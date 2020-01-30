Россиянка выехала из Петербурга на машине BlaBlaCar и исчезла

Жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала по дороге домой из Санкт-Петербурга на автомобиле, найденном в сервисе BlaBlaCar. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «Дон» во «ВКонтакте».

Пропавшая зарегистрирована в Амурской области, но проживает в Туапсе. По информации поисковиков, в конце декабря Ксения отправилась оттуда к своим друзьям в Петербург. В начале января она решила уехать обратно, для чего нашла в приложении BlaBlaCar водителя, который направлялся в Туапсе.

До дома Ксения так и не добралась. В последний раз она связывалась с родителями 2 января, сообщив, что через пару часов будет в Краснодаре. Поисковики предполагают, что водитель BlaBlaCar высадил ее в Ростове-на-Дону. Они просят всех сообщить им или правоохранителям любую информацию о местонахождении 32-летней женщины.

Ксения была одета в серую куртку, черные брюки и светлые кроссовки. Ее рост — около 150 сантиметров, черные волосы до плеч, глаза карие. Из особых примет: небольшой шрам на лбу и родинка на подбородке.

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