Сотрудники авиакомпании S7 и аэропорта «Домодедово» дали 5-tv.ru официальные комментарии об инциденте с пассажиркой, пообещавшей взорвать себя посреди полета из Симферополя в Москву.

«При выполнении рейса S7 2008 Симферополь — Москва одна из пассажиров встала в проходе самолета и заявила о наличии у нее взрывного устройства. Согласно инструкции, командир воздушного судна сообщил об инциденте в аэропорт „Домодедово“. Самолет благополучно приземлился, находится на отдельной стоянке», — рассказали в авиакомпании S7.

Там уточнили, что рейс встретили правоохранители и сотрудники экстренных служб аэропорта. Сейчас они проводят все необходимые мероприятия.

«В подобных ситуациях предусмотрены дополнительные процедуры безопасности. Этот случай — не исключение. Службы аэропорта совместно с силовыми структурами проведут необходимые мероприятия», — сообщили в аэропорту «Домодедово».

В настоящее время дебоширка задержана. Ее доставили для разбирательства в линейный отдел полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что угрозы женщины взорвать себя не вызвали беспокойства на борту самолета. Посадка прошла благополучно.