Матвиенко: важно включить Палестину в планы по урегулированию с Израилем

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о необходимости вовлечения Палестины в подготовку любых планов по урегулированию конфликта с Израилем.

«Насколько мы можем руководствоваться информацией на сегодня, палестинцы категорически отвергли эту инициативу („сделку века“ — прим. ред.). Отсутствие вовлеченности Палестины в подготовку тех или иных планов — это, конечно, неправильный подход. Всегда надо, чтобы обе стороны участвовали в подготовке тех или иных документов, осмыслении, вели переговоры. Этого не было соблюдено», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что предложенный президентом США Дональдом Трампом план палестино-израильского урегулирования изучается в МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о «сделке века», а именно как Трамп предложил закончить конфликт Израиля и Палестины. Американская инициатива строится на идее сосуществования двух государств. При этом Иерусалим объявляется неделимой столицей Израиля, а палестинцам предлагается столица в Восточном Иерусалиме. Как указал президент США, для палестинцев это последний шанс на создание государственности. «Сделка века», как называют этот план, предусматривает фактическое удвоение площади палестинского государства, и Трамп пообещал, что США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.