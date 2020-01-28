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«Сделка века»: как Трамп предложил закончить конфликт Израиля и Палестины

, 23:46 | Игорь Рязов 57

План предполагает, что Палестина станет полноценным государством. В обмен страна должна пойти на уступки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Reynolds; Reuters

Тема:
Арабо-израильский конфликт 419

Президент США Дональд Трамп представил общественности «сделку века», цель которой урегулировать палестино-израильский конфликт. Свой план американский лидер огласил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств. Оно снимает риск, который палестинская государственность представляет для безопасности Израиля», — заявил Трамп.

Что получит Израиль

Из «сделки века» следует, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. При этом в Восточном Иерусалиме появится посольство США для палестинцев. Также еврейское государство распространит свой суверенитет на сирийские Голаны, территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Это позволит Израилю создать восточную границу.

Что получит Палестина

Трамп пообещал лидеру Палестины Махмуду Аббасу помощь в создании независимого государства, если тот согласится на переговоры. В результате палестинцы смогут получить доступ к инвестициям в размере 50 миллиардов долларов и вдвое увеличить свою территорию. Трамп опубликовал в Twitter карту палестинского государства.

Что Палестина и Израиль должны делать в рамках «сделки века»

Президент США заявил, что в обмен на помощь в создании государства и инвестиции Палестина должна отказаться от террора в отношении Израиля. Кроме того, палестинское движение ХАМАС должно быть разоружено, а сектор Газа демилитаризирован.

Израиль для реализации плана должен работать с США в совместном комитете, который только предстоит создать. Нетаньяху уже заявил, что также готов к переговорам с палестинцами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Биньямин Нетаньяху 29 января отправится в Москву, чтобы рассказать президенту РФ Владимиру Путину о «сделке века».

Тема:
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