«Сделка века»: как Трамп предложил закончить конфликт Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп представил общественности «сделку века», цель которой урегулировать палестино-израильский конфликт. Свой план американский лидер огласил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Мое видение представляет возможность для обеих сторон оказаться в выигрышной ситуации, это реалистичное решение, предусматривающее сосуществование двух государств. Оно снимает риск, который палестинская государственность представляет для безопасности Израиля», — заявил Трамп.

Что получит Израиль

Из «сделки века» следует, что Иерусалим останется неделимой столицей Израиля. При этом в Восточном Иерусалиме появится посольство США для палестинцев. Также еврейское государство распространит свой суверенитет на сирийские Голаны, территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан). Это позволит Израилю создать восточную границу.

Что получит Палестина

Трамп пообещал лидеру Палестины Махмуду Аббасу помощь в создании независимого государства, если тот согласится на переговоры. В результате палестинцы смогут получить доступ к инвестициям в размере 50 миллиардов долларов и вдвое увеличить свою территорию. Трамп опубликовал в Twitter карту палестинского государства.

This is what a future State of Palestine can look like, with a capital in parts of East Jerusalem. pic.twitter.com/39vw3pPrAL