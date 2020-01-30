Хоккейного тренера госпитализировали в Ленобласти с серьезными травмами

Тренера детской хоккейной команды Андрея Черноскутова госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Как стало известно 5-tv.ru, он находится в реанимации.

Инцидент произошел 29 января в поселке Новоселье Ленинградской области. Черноскутов вернулся домой уставшим после тренировки. Его жена рассказала, что внезапно услышала грохот. Она пошла на шум и увидела мужа, лежащим на полу. Из слов супруги следует, что тренер упал в обморок, после чего ударился головой о стену.

В течение одной-двух минут Черноскутов находился без сознания. Очнувшись, он сказал приехавшим врачам скорой помощи, что не поедет в больницу. К вечеру мужчине стало хуже. В ночь на 30 января ему снова вызвали скорую, и на этот раз медики его госпитализировали.

Врачи диагностировали у Черноскутова перелом костей свода и основания черепа, ушиб мягких тканей головы, формирование острых гематом и очаги гомотопических ушибов. В состоянии средней степени тяжести тренера поместили в реанимацию городской больницы № 26.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер детской хоккейной команды «Авангард-Олимпиец» в подмосковной Балашихе избил юных игроков клюшкой. Видео с инцидентом попало в сеть, после чего наставника отстранили от работы.