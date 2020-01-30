В авиакомпании «Россия» прокомментировали скандал со снятием Ксении Собчак с рейса

С рейса авиакомпании «Россия» из Внуково в Санкт-Петербург действительно был снят один пассажир. Об этом 5-tv.ru рассказал официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

«Рейс из Внуково в Санкт-Петербург был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета. В соответствии с процедурами по авиационной безопасности, при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности и работниками полиции», — сказал Стариков.

Личность добровольно отказавшегося от полета пассажира он называть не стал, сославшись на закон о персональных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от полета отказалась Ксения Собчак. Причиной стало возмущение светской львицы из-за объявления о задержке вылета. Она потребовала выпустить ее из самолета.