  1. Пятый канал
  4. В авиакомпании «Россия» прокомментировали скандал со снятием Ксении Собчак с рейса

В авиакомпании «Россия» прокомментировали скандал со снятием Ксении Собчак с рейса

, 19:11 | Игорь Рязов Эксклюзив 81

О подробностях происшествия 5-tv.ru рассказал официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak, 5-tv.ru

С рейса авиакомпании «Россия» из Внуково в Санкт-Петербург действительно был снят один пассажир. Об этом 5-tv.ru рассказал официальный представитель перевозчика Сергей Стариков.

«Рейс из Внуково в Санкт-Петербург был задержан, в том числе в связи с добровольным отказом одного из пассажиров от полета. В соответствии с процедурами по авиационной безопасности, при отстранении пассажира от полета производится осмотр его места службой авиационной безопасности и работниками полиции», — сказал Стариков.

Личность добровольно отказавшегося от полета пассажира он называть не стал, сославшись на закон о персональных данных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что от полета отказалась Ксения Собчак. Причиной стало возмущение светской львицы из-за объявления о задержке вылета. Она потребовала выпустить ее из самолета.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты

Последние новости

19:20
В петербургском политехе представят аппарат для лечения рака груди ультразвуком
19:11
В авиакомпании «Россия» прокомментировали скандал со снятием Ксении Собчак с рейса
19:10
Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT
19:06
ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты
19:01
«Мы уже опоздали»: россияне о ситуации на задержанном из-за коронавируса лайнере
18:55
Матвиенко: важно включить Палестину в планы по урегулированию с Израилем

Сейчас читают

Ксению Собчак заметили на консультации у специалиста по увеличению груди
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]