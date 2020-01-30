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«Еще горячее!» — Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье

, 20:26 | Игорь Рязов 94

Модель приспустила джинсы во время фотосессии и, возможно, ввела новую моду.

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Фото, видео: Instagram @emrata

Модель Эмили Ратаковски выложила на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлена в приспущенных джинсах и прозрачном нижнем белье черного цвета. В комментариях разгоряченные мужчины делают ей комплименты на множестве языков мира.

«Наша новая коллекция (нижнего белья — Прим. ред) в горошек», — подписала Ратаковски видео.

В ролике модель позирует, сидя лицом к камере. В сторис она также выложила кадр, на котором запечатлена во время той же фотосессии со спины.

Instagram @emrata

Меньше чем за час под видео появилось множество комментариев на разных языках. Мужчины делают комплименты идеальной фигуре Эмили, рассуждают о новых веяниях в моде, а также делают вид, будто пришли посмотреть на джинсы.

«Если реинкарнация реальна, я прошу тебя: стань еще горячее! Великолепная красотка», — гласит комментарий на английском языке.

«Теперь станет модно носить их (джинсы — Прим. ред) вот так. С немного открытым передом», — написал поклонник на испанском.

«Уже по традиции открываем (в комментариях — Прим. ред) круг любителей этих сочных джинс! Дева тоже не плоха», — призвал русскоязычный пользователь и собрал пятерых единомышленников из России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эмили Ратаковски продемонстрировала аппетитные формы в стрингах и кружевном бюстгальтере. В фотосессии вместе с ней приняла участие чернокожая модель.

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