Ратаковски продемонстрировала аппетитные формы в сексуальном нижнем белье

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски провела очередную «горячую» фотосессию. На этот раз звезда социальных сетей позировала вместе со своей коллегой. Девушки снялись в черном кружевном белье.

На своей странице в Instagram Ратаковски показала один из сделанных снимков, который моментально пленил фанатов. На фото модели позируют в максимально сексуальной позе: они слегка выглядывают из-за спины, тем самым привлекая внимание к своим «аппетитным» ягодицам. Идеальные пропорции тела подчеркивает фасон белья и, в частности, стринги.

Instagram @emrata

Соблазнительный кадр взбудоражил фолловеров актрисы. Они признались, что были очарованы красотой светской львицы и не могли ей налюбоваться. Пока мужчины писали Ратаковски хвалебные оды, женщины отметили, что, увидев такое возбуждающее нижнее белье на модели, они сразу же захотели его купить.

«Похитительница сердец!»

«Ух, как жарко!»

«Сногсшибательные!»

«Секс-бомбы!»

«Попа — зачет!» — писали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эмили Ратаковски в стрингах-ниточках раззадорила фанатов.