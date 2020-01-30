Пятый задержанный СК экс-полицейский по «делу Голунова» отправился в СИЗО

Пятый задержанный СК экс-полицейский Акбар Сергалиев по «делу Голунова» отправился в СИЗО. Басманный суд отправил под арест на два месяца всех фигурантов громкого уголовного дела.

Заседания в Москве проходили в течение почти всего дня.

Задержанным утром было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности, а также хранение и перевозка наркотиков.

Следствием установлено, что во время задержания Голунова в июне 2019 года подозреваемые подложили ему в рюкзак и его квартиру наркотики, сфальсифицировав результаты оперативно-розыскной деятельности, использовав это в качестве ложного доказательства якобы незаконного сбыта наркотиков журналистом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, подкинутые Голунову наркотики были добыты незаконным путем.