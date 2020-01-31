Путин посетил Центр управления Московской области

В 25 раз в России увеличат финансирование лучших муниципальных проектов — победителей Всероссийского конкурса, который проводится уже три года. Увеличить его призовой фонд с 40 миллионов до одного миллиарда рублей предложил президент на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Эту сферу ждут большие реформы и по структуре и по смыслу. Помимо финансирования, муниципалитетам увеличат полномочия, одновременно должна вырасти доля «народных проектов», то есть предложенных самими гражданами. Какие это инициативы, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль».