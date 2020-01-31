  1. Пятый канал
  4. Путин посетил Центр управления Московской области

Путин посетил Центр управления Московской области

, 0:45 Эфирная новость 20

Жизнь миллионов регулируется из одной комнаты. Центр управления регионом — нервная система Московской области. Здесь собирают жалобы на то, как метут дворы. Здесь думают о том, где стоит расширить дороги.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool; 5-tv.ru

В 25 раз в России увеличат финансирование лучших муниципальных проектов — победителей Всероссийского конкурса, который проводится уже три года. Увеличить его призовой фонд с 40 миллионов до одного миллиарда рублей предложил президент на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

Эту сферу ждут большие реформы и по структуре и по смыслу. Помимо финансирования, муниципалитетам увеличат полномочия, одновременно должна вырасти доля «народных проектов», то есть предложенных самими гражданами. Какие это инициативы, узнал корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль».

Читайте также

Подмосковье сохранит льготы для людей предпенсионного возраста

На месте катастрофы Ан-148 задействованы экстренные службы всех силовых структур — Соколов
-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
ТОП-5 имен, обладатели которых буквально светятся от доброты

Последние новости

1:21
В Москве полиция накрыла крупную банду лжегазовиков
1:07
В России не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом
0:56
В Болгарии осквернили памятник советскому воину-освободителю
0:45
Путин посетил Центр управления Московской области
0:36
Чиновница, подарившая блокадникам в Керчи батоны, уйдет в отставку
0:24
Афанасьев день: почему 31 января изгоняли ведьм и что нельзя делать в этот день

Сейчас читают

«Еще горячее!» — Эмили Ратаковски взорвала сеть видео в прозрачном нижнем белье
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]