Видео с места взрыва в доме во Владивостоке, где погибли два человека

5-tv.ru публикует видео с места взрыва в квартире во Владивостоке. Хлопок произошел в жилом двухэтажном доме. В результате ЧП погибли два человека, еще один получил ранения. По предварительным данным, в квартире дома по адресу 1-я Поселковая, 29 произошел подрыв самодельного взрывного устройства, возгорания после этого не было. Несущие конструкции дома не пострадали. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия для установления обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео момента взрыва газа в жилом доме Махачкалы после брошенной ребенком спички.