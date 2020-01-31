Минюст обнародовал проект нового КоАП России

Большое число изменений ждет административное законодательство. На портале правовых актов опубликован проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что действовать он начнет с 1 января 2021 года.

Впрочем, и этот вариант еще не окончательный. В отличие от старой редакции, число видов наказаний в нем сокращено, зато добавились новые. Кроме того увеличились размеры штрафов.

Например, минимальный за превышение скорости будет составлять не 500, а целых три тысячи рублей. Наконец определились и с наказанием за опасное вождение — пять тысяч рублей. Отдельная ответственность за недолив топлива, выгул собак без намордника и нарушение санитарных норм в детских лагерях отдыха.

Впрочем, есть и послабления. К примеру, временный запрет деятельности для бизнеса сократят с трех до одного месяца. А при незначительных нарушениях могут ограничиться предупреждением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что собачников, выгуливающих бойцовских псов без намордников, будут штрафовать.