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Минюст обнародовал проект нового КоАП России

, 7:41 Эфирная новость 151

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях, который предлагается ввести в действие с 1 января 2021 года, предполагает ввести штрафы для авиадебоширов до 300 тысяч рублей.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Большое число изменений ждет административное законодательство. На портале правовых актов опубликован проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Предполагается, что действовать он начнет с 1 января 2021 года.

Впрочем, и этот вариант еще не окончательный. В отличие от старой редакции, число видов наказаний в нем сокращено, зато добавились новые. Кроме того увеличились размеры штрафов.

Например, минимальный за превышение скорости будет составлять не 500, а целых три тысячи рублей. Наконец определились и с наказанием за опасное вождение — пять тысяч рублей. Отдельная ответственность за недолив топлива, выгул собак без намордника и нарушение санитарных норм в детских лагерях отдыха.

Впрочем, есть и послабления. К примеру, временный запрет деятельности для бизнеса сократят с трех до одного месяца. А при незначительных нарушениях могут ограничиться предупреждением.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что собачников, выгуливающих бойцовских псов без намордников, будут штрафовать.

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