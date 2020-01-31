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Собачников, выгуливающих бойцовских псов без намордников, будут штрафовать

, 5:54 | Анастасия Игонина 19

Новая статья появится в Кодексе об административных правонарушениях.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Adam Lawrence, Christina Sabrowsky; Известия / Александр Казаков

Выгул собак потенциально опасных пород без намордника в скором времени станет караться крупным штрафом. Это следует из проекта обновленного Кодекса об административных правонарушениях — КоАП РФ.

Документ опубликован на федеральном интернет-портале проектов нормативных правовых актов. Из его текста следует, что в кодексе появится новая статья — «Выгул потенциально опасных собак без намордника и поводка в общественных местах в нарушение установленных правил». За ее нарушение, передает ТАСС, владельцу пса грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Кроме того, новая редакция КоАП будет предусматривать наказание за разорение ульев, муравейников и других мест обитания животных — например, нор или гнезд. За это злоумышленнику придется выплатить штраф — от 500 до тысячи рублей.

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