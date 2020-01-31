  1. Пятый канал
  4. В СКР уточнили число погибших при взрыве во Владивостоке

В СКР уточнили число погибших при взрыве во Владивостоке

, 8:44 | Светлана Шевченко 109

Предварительно, причиной произошедшего стала попытка изготовить самодельный электрический механизм.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В Следственном комитете уточнили число погибших при взрыве в жилом доме во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, один из пострадавших рассказал, что самодельное взрывное устройство их друг решил сделать из страйкбольной гранаты.

Все произошло около двух часов ночи. На месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Ранее сообщалось о двоих погибших.

Читайте также

-2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.04
0.65 69.42
0.74
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям

Последние новости

8:59
Водитель скорой помощи погиб в ДТП в Саратовской области
8:52
Видео: Сильвестр Сталлоне позволил себе полностью поседеть
8:44
В СКР уточнили число погибших при взрыве во Владивостоке
8:30
«Живот срочно подтягивать»: располневшую Борисову пристыдили за пляжное фото
8:17
Павел Дуров рассказал об угрозах использования WhatsApp
8:08
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Сейчас читают

Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
«Это адекватная мера»: Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]