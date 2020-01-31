В СКР уточнили число погибших при взрыве во Владивостоке

В Следственном комитете уточнили число погибших при взрыве в жилом доме во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения ведомства.

«По предварительным данным установлено, что погибший пытался изготовить самодельный электрический механизм, который взорвался у него в руках, когда он пытался продемонстрировать его своим знакомым. В результате чего мужчина погиб, двое очевидцев ранены», — говорится в сообщении.

По информации 5-tv.ru, один из пострадавших рассказал, что самодельное взрывное устройство их друг решил сделать из страйкбольной гранаты.

Все произошло около двух часов ночи. На месте ЧП продолжают работать правоохранительные органы. По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Ранее сообщалось о двоих погибших.