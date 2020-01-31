«Трое лежат, еле дышат»: сосед рассказал о взрыве в доме во Владивостоке

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в квартире жилого двухэтажного дома во Владивостоке утром 31 января. ЧП случилось в здании на 1-й Поселковой улице.

По данным 5-tv.ru, в квартире находились ранее судимые жители города. Не исключается, что мужчины употребляли наркотики, а один из них задумал собрать самодельное взрывное устройство.

За основу он взял страйкбольную гранату. После этого, ожидаемо, произошел взрыв. В результате мужчина погиб на месте, его товарищ скончался в больнице, также один был госпитализирован с ранениями.

В интервью 5-tv.ru мужчина из соседнего подъезда, который хорошо знал владельца квартиры, где произошел взрыв, рассказал о первых минутах после ЧП.

«Я в тапочках побежал в соседний подъезд. Поднимаюсь на лестницу, а у него тут вот так дым, много очень. Я спросил, что произошло. А он — я не знаю, то ли кто-то зашел, то ли что-то оставил, закинул, говорит, граната. Я особо в это не верю, то что „синька“ там… Я побежал скорую вызывать. Ну он еще два раза там вышел. Потом смотрю — не выходит, я жду скорую. Скорая едет долго. Я туда забегаю, они там трое лежат, еле дышат. Тут же приезжают МЧСники, туда заходят, и тут же скорая приезжает. Полиция», — рассказал очевидец.

Он также добавил, что ЧП произошло около двух часов ночи. Кроме того, по его словам, сосед, в квартире которого прогремел взрыв, не был наркоманом, хотя злоупотреблял спиртным.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва в доме во Владивостоке, где погибли два человека