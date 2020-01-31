  1. Пятый канал
  4. «Трое лежат, еле дышат»: сосед рассказал о взрыве в доме во Владивостоке

«Трое лежат, еле дышат»: сосед рассказал о взрыве в доме во Владивостоке

, 5:21 | Алиса Маркова Эксклюзив 42

ЧП случилось в квартире двухэтажного дома. По предварительным данным, произошел подрыв самодельного взрывного устройства.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате подрыва самодельного взрывного устройства в квартире жилого двухэтажного дома во Владивостоке утром 31 января. ЧП случилось в здании на 1-й Поселковой улице.

По данным 5-tv.ru, в квартире находились ранее судимые жители города. Не исключается, что мужчины употребляли наркотики, а один из них задумал собрать самодельное взрывное устройство.

За основу он взял страйкбольную гранату. После этого, ожидаемо, произошел взрыв. В результате мужчина погиб на месте, его товарищ скончался в больнице, также один был госпитализирован с ранениями.

В интервью 5-tv.ru мужчина из соседнего подъезда, который хорошо знал владельца квартиры, где произошел взрыв, рассказал о первых минутах после ЧП.

«Я в тапочках побежал в соседний подъезд. Поднимаюсь на лестницу, а у него тут вот так дым, много очень. Я спросил, что произошло. А он — я не знаю, то ли кто-то зашел, то ли что-то оставил, закинул, говорит, граната. Я особо в это не верю, то что „синька“ там… Я побежал скорую вызывать. Ну он еще два раза там вышел. Потом смотрю — не выходит, я жду скорую. Скорая едет долго. Я туда забегаю, они там трое лежат, еле дышат. Тут же приезжают МЧСники, туда заходят, и тут же скорая приезжает. Полиция», — рассказал очевидец.

Он также добавил, что ЧП произошло около двух часов ночи. Кроме того, по его словам, сосед, в квартире которого прогремел взрыв, не был наркоманом, хотя злоупотреблял спиртным.

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места взрыва в доме во Владивостоке, где погибли два человека

Читайте также

-3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.04
0.65 69.42
0.74
Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям

Последние новости

5:54
Собачников, выгуливающих бойцовских псов без намордников, будут штрафовать
5:36
Валиде-султан из «Великолепного века» показала, как выглядит без косметики
5:21
«Трое лежат, еле дышат»: сосед рассказал о взрыве в доме во Владивостоке
5:01
Подробности скандала между Аршавиным и его бывшей женой Алисой Казьминой
4:48
Стали известны подробности смертельного взрыва в квартире во Владивостоке
4:47
От Монро до Хепберн: 10 самых красивых актрис старого Голливуда

Сейчас читают

Гороскоп на 31 января: Меркурий в Козероге призывает к решительным действиям
«Это адекватная мера»: Татьяна Аршавина объяснила выселение бывшей невестки
Зеркальная дата: что можно и категорически нельзя делать 02.02.2020

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]