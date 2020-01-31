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Правительство Чувашии ушло в отставку

, 9:08 | Светлана Шевченко Срочная новость 112

Два дня назад после скандала был снят с должности руководителя республики Михаил Игнатьев.

Правительство Чувашии ушло в отставку. Об этом сообщает пресс-служба врио главы республики.

Два дня назад после скандала был снят с должности руководителя региона Михаил Игнатьев. Как сообщал 5-tv.ru, указ об увольнении с формулировкой «утрата доверия» был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Информация о возможной отставке Михаила Игнатьева со своего поста появилась на фоне скандала, разразившегося 23 января. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Позднее Игнатьев был исключен из «Единой России».

Врио главы республики назначен Олег Николаев. Выборы пройдут 13 сентября.

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