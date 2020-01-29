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Врио главы Чувашии назначен Олег Николаев

, 21:10 | Светлана Шевченко 105

Представитель партии «Справедливая Россия» возглавил республику после скандальной отставки Михаила Игнатьева.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Дружинин, 5-tv.ru

Новость последнего часа. Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии — Михаила Игнатьева. Как сказано в указе на сайте Кремля, «в связи с утратой доверия».

Игнатьев — это тот самый губернатор, который прославился довольно странной шуткой. На вручении ключей от новых служебных машин он словно издевался, заставляя офицера МЧС подпрыгивать за ключами. Накануне Игнатьева исключили из рядов «Единой России».

К слову, в последний раз губернатора увольняли «в связи с утратой доверия» почти три года назад — тогда был снят с должности глава Удмуртии арестованный по подозрению в получении взятки в 140 миллионов рублей.

Временным исполняющим обязанности главы Чувашии назначен депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия» — Олег Николаев. С ним уже встретился Владимир Путин. Детали разговора не сообщаются. Но как заявил Николаев журналистам, основной проблемой региона он считает — низкий уровень доходов населения. В первую очередь, он намерен оценить программы, которые позволяют реализовать послание президента.

Олег Николаев — уроженец Чувашии, женат, имеет пятерых детей. И как только что заявил Центризбирком России — выборы главы Чувашии пройдут в сентябре этого года.

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