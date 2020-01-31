Мы все фрики: легендарный Жан-Поль Готье привез в Петербург свою первую постановку

Мастер эпатажа Жан-Поль Готье представит российской публике свой прощальный модный показ. Знаменитый кутюрье — автор нашумевшего Fashion Freak Show. В нем объединились театральная сцена и подиум. Постановка биографическая — это история успеха и прощание с миром моды.

Премьера уже сегодня в Петербурге. С самым известным модным провокатором встретился Ян Воскресенский.

Автор бюстгальтера с конусами, мужской юбки и платья из мусорного мешка, провокатор от мира моды. В Петербурге от прежнего Готье осталась разве что чеширская улыбка. Ни шаловливой тельняшки, ни крашеных волос. На Готье благородная седина и костюм — даже без блесток. Но он все равно приехал эпатировать. Потому что до сих пор считает себя фриком. И остальным тоже советует.

«Для многих я конечно же фрик. Но фрик — это не только то, что связано с одеждой или с комплекцией, цветом волос, глаз, кожи. Да все мы фрики в тот момент, когда отличаемся от других. Но в этом и есть красота жизни. Когда кругом так много разных людей», — говорит легендарный кутюрье.

Fashion Freak Show, как ни удивительно это, — биографический спектакль. Жан Поль Готье напомнит, с чего все началось. А началось с безобидного плюшевого мишки. Это его детская игрушка впервые примерила конусы, которые спустя 3 десятилетия украсят грудь Мадоны. И станут фирменным знаком женского, и не только женского наряда от Готье.

«Вы увидите корсет с острыми конусами, который как считается я сделал для Мадонны, а на самом деле для мишки. Помимо этого будут платья с показов высокой моды. Те, которые вы еще никогда не видели. За 50 лет в моем творческом архиве накопилась огромная коллекция», — поясняет Готье.

История про то, как портной-самоучка стал личным ассистентом Пьера Кардена. А потом и сам короновался первым кутюрье Парижа. Петербургское шоу — словно подводит черту. Жан Поль Готье объявил, что покидает подиум. И прежде чем отправиться в Россию простился с миром высокой моды. Устроив настоящие похороны эпохи Готье.

На последнем показе он использовал перешитые вещи из прошлых коллекций. И с удивлением узнал, что в России только так и принято — нарядное не выбрасывать, а давать вторую жизнь. Кутюрье признается — на его профессиональный взгляд именно здесь живут самые модные люди. А один из эпизодов предстоящего шоу вдохновлен русской культурой.

«Несмотря на все ваше прошлое я порой замечаю такую эксцентричность! Это потрясающе и такого нет нигде в Европе. Я вижу, что вы очень творческий народ. Потому что вы хоть и сильные, но очень романтичные», — признается кутюрье.

Готье уходит. Но все же не может себе позволить уйти насовсем, хоть и грозится, что больше не будет одевать людей в красивое. Теперь сосредоточится на новом жанре. Fashion Freak Show — первый спектакль из серии новых работ легендарного кутурье, а теперь еще и режиссера-постановщика.

После премьеры в Париже, Лондоне, а теперь и в Петербурге — он привезет эпатажный спектакль в Москву. А потом возьмется за новую постановку.