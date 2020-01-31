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Жители Палестины выступили против «сделки века»

, 14:46 Эфирная новость 286

План Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке показался палестинцам крайне несправедливым.

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Фото, видео: Globallookpress.com /Mahmoud Issa, 5-tv.ru

Тема:
Арабо-израильский конфликт 426

В Палестине снова проходит массовая акция протеста. Тысячи жителей выходят на улицы, чтобы выступить против так называемой «сделки века» — плана Дональда Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке.

Документ показался палестинцам крайне несправедливым. В первую очередь из-за того, что он отдает Иерусалим Израилю, а Палестине предлагает миллиардные инвестиции взамен. Но люди заявляют — их земля не продается.

Минувшей ночью по территории Израиля выпустили три ракеты из сектора Газа. Израильская армия ответила ударами по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС.

Тема:
Арабо-израильский конфликт 426
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