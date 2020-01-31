Украина повысила цену за транзит российского газа

Украинская госкомпания «Нафтогаз» повысила тариф на транзит российского газа в страны Европы на 2%. Из проекта договора между компаниями следует, что за пять лет «Газпрому» придется выплатить украинской стороне более семи миллиардов долларов, пишет РБК.

Политолог Андрей Иванов считает, что Киев таким образом пытается «вырвать и ухватить последнее» в то время, как общемировые цены падают.

«Давайте посмотрим на то, как должен выглядеть обычный контракт. Если объемы транзита увеличиваются, то цена должна падать, но в случае с „Нафтогазом“ все наоборот. Он вводит повышающие коэффициенты. Одновременно он повысил сам тариф при том, что мировые цены на газ стали падать», — приводит слова эксперта ФАН.

30 декабря 2019 года Киев и Москва завершили подписание пакетного соглашения по транзиту газа на 2020–2024 годы, которое предполагает, что в схеме транзита будет и далее присутствовать «Нафтогаз» как организатор транзита по Украине. Для этого компания будет осуществлять бронирование транзитных мощностей у нового оператора ГТС страны в соответствии с заявленными объемами. Договоренности предусматривают гарантированные объемы транзита 65 миллиарда кубических метров российского газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубических метров в 2021–2024 годах.

Ранее в «Нафтогазе» объяснили, почему Украина не получает российский газ напрямую.