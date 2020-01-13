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В «Нафтогазе» объяснили, почему Украина не получает российский газ напрямую

, 16:45 | Игорь Рязов Видео 41

Пятилетний контракт с «Газпромом» не привел к прямым поставкам голубого топлива из РФ из-за «коррупционных историй», считает эксперт.

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Фото, видео: ТАСС / Игорь Яшкин

Тема:
Украинский кризис 353

Украина не начала получать российский газ напрямую, несмотря на заключение пятилетнего контакта между «Нафтогазом» и «Газпромом», из-за собственного нежелания. Это следует из слов исполнительного директора украинской газовой компании Юрия Витренко.

Витренко сообщил, что теоретически «Нафтогаз» мог бы напрямую покупать голубое топливо у «Газпрома» через одну из своих дочерних компаний. Однако «нет таких планов, нет таких переговоров» и «практических оснований» для этого.

«Мы не покупаем газ напрямую у „Газпрома“ не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа», — сказал глава «Нафтогаза» в эфире «Радио Свобода».

Он добавил, что задача его команды заключалась в поиске альтернативных источников газа в Европе. По его словам, это было связано с тем, что в Киеве понимали желание Москвы прекратить поставки газа.

Почему «Нафтогаз» не закупает ресурс у «Газпрома» напрямую — мнение эксперта

Украинский эксперт по энергетике Валентин Землянский придерживается точки зрения, отличной от руководства «Нафтогаза». Он считает, что компания не получает газ напрямую из России из-за «коррупционных историй». Эксперт не исключил, что такие схемы будут использованы и в рамках нового контракта с «Газпромом».

«Все эти вещи (дочерние компании «Нафтогаза») из Швейцарии, Монако и Люксембурга будут оставаться здесь в виде российского газа, просто числиться там. «Нафтогаз» будет платить за этот виртуальный транзит собственным компаниям-„прокладкам» и посредникам, а деньги будут выкачиваться из карманов украинских потребителей», — цитирует его «Экономика сегодня».

Землянский пояснил, что украинским энергетикам выгодно закупать российский газ через европейские «фирмы-прокладки», поскольку возникающая тогда наценка становится их коррупционным доходом.

Как сообщал 5-tv.ru, на Украине заключение пятилетнего контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» назвали «неординарным событием в таких условиях».

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