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«Нагрузку здание не держало»: Гендиректор «СКА-Арена» об обрушении СКК в Петербурге

, 20:22 | Василий Заика 396

По словам Игоря Забирана, своевременное начало реконструкции здания предотвратило масштабную трагедию, которая могла произойти во время массовых мероприятий.

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Фото, видео: РИА Новости / Александр Гальперин, 5-tv.ru

Генеральный директор ООО «СКА-Арена» Игорь Забиран в интервью 5-tv.ru отметил, что его компания является концессионером по соглашению о реконструкции СКК «Петербургский». Перед началом работ на объекте был проведен ряд экспертиз и было получено заключение экспертной организации о состоянии комплекса.

На первом этапе работ предполагалось провести разборку мембраны на крыше СКК и после этого уже приступить к демонтажу несущих конструкций.

«При разборе мембраны, при ослаблении вант (кровля состоит из 112 вант и несущего опорного кольца), при демонтаже 12 вант несущая конструкция обрушилась, не выдержав нагрузки, что показало аварийное здание», — сказал Игорь Забиран.

Руководитель «СКА-Арена» подчеркнул, что своевременное начало реконструкции комплекса предотвратило масштабную трагедию, которая могла произойти в любой момент во время массовых мероприятий. По словам Игоря Забирана, здание абсолютно не выдерживало нагрузку.

Говоря о гибели одного из рабочих, гендиректор компании-концессионера отметил, что мужчина нарушил технику безопасности.

«Он отстегнул страховку и вышел из люльки. Произошла трагедия, погиб человек. С нашей стороны мы будем оказывать поддержку его семье, родителям», — сказал Игорь Забиран.

Генеральный директор «СКА-Арена» добавил, что работы на объекте проводили две компании: «Прайд» и «ДорТрансСтрой». Эти организации имели необходимый опыт работы и квалифицированных рабочих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причину внезапного обрушения СКК «Петербургский» объяснили местные архитекторы.

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