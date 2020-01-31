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Туристы замерзают в автобусе по дороге в село из «Левиафана»

, 23:41 | Игорь Рязов 36

Спасатели уже выехали на помощь замерзающим людям, решившим полюбоваться видами села Териберки в Мурманской области.

Фото: www.globallookpress.com / Danita Delimont Stock Photograph

Группа туристов замерзает в автобусе, сломавшемся по пути в село Териберку Мурманской области, известное по фильму «Левиафан» Андрея Звягинцева. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка МЧС России по региону.

По данным спасателей, поломка произошла на 20-м километре автоподъезда к Териберке. Всего в автобусе находятся 12 туристов.

«Люди замерзают <…> На помощь выехали аварийно-спасательные службы области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях», — сказали в МЧС.

В Териберке сейчас морозно — температура на 15 градусов ниже нуля. По данным «Мурманскавтодора», ведущая в Териберку дорога была закрыта 31 января из-за сильного ветра, переметов и плохой видимости.

Тем временем в МЧС 5-tv.ru не подтвердили информацию о замерзающих туристах. До сих пор до конца не ясно, застряли они или просто остановились. Сведений о замерзших нет. Спасатели разбираются в ситуации.

Село Териберка стало широко известно после выхода на экраны фильма «Левиафан» режиссера Андрея Звягинцева. С 2015 года там же проходит фестиваль «Териберка». Ежегодный турпоток в село, согласно данным властей Заполярья, составляет около 40 тысяч людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Мурманскую область едут тысячи туристов из Китая. Причем многие из них стремятся попасть в Териберку.

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