МИД Польши заявил о «безоговорочном» праве требовать репарации от России

Варшава обладает «безоговорочным» правом требовать от Москвы репарации за «ущерб», нанесенный во время Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский.

Дипломат подчеркнул, что вопрос о репарациях не имеет срока давности. Его нужно поднимать постоянно, чтобы добиться выплат от России. Однако любые попытки прийти к подобному соглашению с Москвой в текущих политических условиях связаны с рядом трудностей, передает слова замминистра ФАН.

«Павел, перестаньте шаромыжничать», — прокомментировала слова польского дипломата официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

Она выразила надежду на то, что журналисты из Польши смогут объяснить замглавы МИД смысл слова «шаромыжничать» и его этимологию.

В этимологическом словаре Макса Фасмера говорится, что слово «шаромыжничать» появилось от французского Chеr аmi «Дорогой друг». Так плененные солдаты наполеоновской армии обращались к русским, прося милостыню. В словаре Ожегова сказано, что шаромыгой или шаромыжником называют человека, который любит поживиться за чужой счет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша начала дезинформационную кампанию по теме Второй мировой войны.