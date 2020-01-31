Люди на внедорожнике пытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде

Полиция задержала двух человек пытавшихся проникнуть на внедорожнике на территорию загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Хозяин Белого дома с супругой Меланьей должен был прибыть в особняк во второй половине дня.

На месте работают многочисленные экстренные службы. По неподтвержденной информации, за рулем автомобиля была женщина, в салоне также находилась одна пассажирка.

Это не первый инцидент в Мар-а-Лаго. В декабре прошлого года полиция города Палм-Бич задержала жительницу Китая за незаконное проникновение на территорию поместья Трампа. Тогда выяснилось, что срок действия американской визы 56-летней Цзин Лу истек, и таким своеобразным способом она пыталась задержаться в стране.

Инцидент произошел за несколько часов до завершения слушаний по импичменту главы Белого дома.

Ранее Иванка Трамп продемонстрировала безупречный стиль на приеме в Белом Доме.