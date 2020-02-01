Произошло отключение третьего энергоблока украинской РАЭС

На Украине произошло отключение третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом».

ЧП произошло в ночь на субботу.

«Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — говорится в сообщении.

Известно, что это уже не первое происшествие с этим энергоблоком за год. Причиной отключения в середине января 2019 года стали технические неполадки. А в апреле вовсе произошел пожар.