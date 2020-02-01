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  4. Произошло отключение третьего энергоблока украинской РАЭС

Произошло отключение третьего энергоблока украинской РАЭС

, 8:02 | Светлана Шевченко 102

Это уже третье ЧП с данным энергоблоком атомной электростанции за год.

Фото: РИА Новости / Николай Лазаренко

На Украине произошло отключение третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Об этом сообщает пресс-служба государственного предприятия «Энергоатом».

ЧП произошло в ночь на субботу.

«Реакторная установка находится на 35% от номинальной мощности. Выясняются причины отключения», — говорится в сообщении.

Известно, что это уже не первое происшествие с этим энергоблоком за год. Причиной отключения в середине января 2019 года стали технические неполадки. А в апреле вовсе произошел пожар.

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