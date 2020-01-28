«Простите меня»: отец оставленных в «Шереметьево» детей объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих детей в московском аэропорту «Шереметьево», попросил прощения у своих сыновей. Видеообращение жителя Комсомольска-на-Амуре к сыновьям опубликовано на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

«Хотел бы попросить прощения у моих любимых сыновей: Влада и Ванечки. Простите меня, пожалуйста. Я вас очень люблю, вы — единственное, что есть в моей жизни, ее смысл», — сказал Гаврилов.

Комсомольчанин объяснил свой поступок страхом за то, что не сможет обеспечить детей. По его мнению, в аэропорту «Шереметьево» им не угрожала опасность.

«Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность», — отметил отец двух сыновей.

Мужчина добавил, что рассчитывал вернуть себе мальчиков после трудоустройства. Он выразил надежду, что скоро снова начнет жить вместе с ними.

«Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня. Я очень надеюсь, что мы скоро будем вместе. Я вас очень сильно люблю. Ждите меня, пожалуйста», — подытожил Гаврилов.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее в «Шереметьево» нашли двух мальчиков 2011-го и 2014 годов рождения. При них были документы и записка, в которой содержалась просьба позаботиться о детях. Отец написал, что не может этого сделать сам из-за финансовых трудностей.

Узнав, что его разыскивают правоохранители, мужчина сам пришел с повинной в СК по Ростовской области. Он дал признательные показания и попросил не отдавать детей их матери.