«Горяча во всех смыслах»: «британская Кардашьян» пожаловалась на простуду

«Британская Кардашьян» поделилась фото в соблазнительном купальнике. Модель Деми Роуз опубликовала сексуальные снимки в Instagram.
В кадре Роуз позирует сидя на ступеньках в вязаном бикини, выполненном в коричневых и бежевых тонах. На первом фото Деми сидит, положив руку на внутреннюю сторону бедра. На втором снимке она запрокинула голову назад и подняла руки к ягодицам, придерживая нижнюю часть купальника.
В описании поста «британская Кардашьян» отметила, что сейчас она приболела и чувствует себя убогой и бедствующей. Поклонники заверили модель, что простуда ничуть не уменьшила ее привлекательности.
«Надеюсь, ты скоро поправишься. Но должен отметить — ты все равно выглядишь сногсшибательно!»
«Королева!»
«Получается, теперь ты горяча во всех смыслах», — пишут фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини.