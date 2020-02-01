«Горяча во всех смыслах»: «британская Кардашьян» пожаловалась на простуду

«Британская Кардашьян» поделилась фото в соблазнительном купальнике. Модель Деми Роуз опубликовала сексуальные снимки в Instagram.

В кадре Роуз позирует сидя на ступеньках в вязаном бикини, выполненном в коричневых и бежевых тонах. На первом фото Деми сидит, положив руку на внутреннюю сторону бедра. На втором снимке она запрокинула голову назад и подняла руки к ягодицам, придерживая нижнюю часть купальника.

Instagram @demirose

В описании поста «британская Кардашьян» отметила, что сейчас она приболела и чувствует себя убогой и бедствующей. Поклонники заверили модель, что простуда ничуть не уменьшила ее привлекательности.

«Надеюсь, ты скоро поправишься. Но должен отметить — ты все равно выглядишь сногсшибательно!»

«Королева!»

«Получается, теперь ты горяча во всех смыслах», — пишут фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини.