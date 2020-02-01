Лукашенко на встрече с Помпео пошутил про диктатуру

Александр Лукашенко пошутил по поводу диктатуры в Белоруссии во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Минске.

«У нас диктатура отличается тем, что все отдыхают в субботу-воскресенье, а президент работает», — цитирует белорусского лидера RT.

Перед началом переговоров Лукашенко подчеркнул, что «искренне рад» встрече с Майком Помпео по двум причинам. Первая состоит в том, что главу Госдепа считают «одним из архитекторов современной политики США», а вторая — в надежде на разрешение «недопониманий» между двумя странами.

«Очень хорошо, что вы после разного рода недопониманий в отношениях между Белоруссией и США, абсолютно безосновательных недопониманий прошлых властей, рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну — что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия — много ее, мало и так далее», — сказал президент Белоруссии.

В свою очередь Майкл Помпео заявил, что США назначат своего посла в Белоруссии «в ближайшее время». После дипломатического скандала 2008 года Соединенные Штаты в Минске представляет временный поверенный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о визите госсекретаря США Майка Помпео на Украину и его переговорах с Владимиром Зеленским.