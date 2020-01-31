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Майк Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

, 22:30 Эфирная новость 93

Госсекретарь США обсудил с президентом Зеленским стратегическое партнерство и противодействие России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Chuzavkov, 5-tv.ru

Стратегическое партнерство и противодействие России обсудили госсекретарь Майк Помпео и президент Зеленский. В 2014 году Украина получила на эти цели от США более трех миллиардов долларов в виде гарантий на кредиты. Переговоры прошли сегодня в Киеве.

Утром госсекретарь возложил венок к памятнику погибшим в Донбассе украинским военным и добровольцам — тем, кто воевал против своих сограждан — и провел встречу с главой украинского МИД. Из Киева он планирует отправиться в Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Майк Помпео обматерил радиоведущую за вопросы об Украине.

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