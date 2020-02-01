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  4. Овечкин поднялся на восьмую строчку списка лучших снайперов в истории НХЛ

Овечкин поднялся на восьмую строчку списка лучших снайперов в истории НХЛ

, 7:56 | Анастасия Игонина 15

Сейчас российский хоккеист занимает одну позицию с Марком Мессье из Канады.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexander Kulebyakin, Jeff Speer/Icon Sportswire, via, Randy Litzinger/Icon Sportswire, Vit Simanek

Хоккеист Александр Овечкин стал восьмым среди лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги — НХЛ. Теперь форвард команды «Вашингтон» делит позицию списка с канадцем Марком Мессье.

Подняться в рейтинге Овечкину позволил гол во время гостевого матча с «Оттавой» — шайба, заброшенная в ворота соперника на 31-й минуте встречи, стала 694-й в карьере спортсмена. Первым в списке лучших снайперов остается канадец Кэйн Гретцки — на его счету 894 шайбы. При этом сам Александр — лидер среди россиян по количеству голов в НХЛ. На второй строчке находится уже завершивший спортивную карьеру Сергей Федоров — 483 шайбы.

В составе «Вашингтона» Овечкин выходит на лед с 2005 года. В 2018 году команда впервые за время участия в ее матчах российского хоккеиста выиграла Кубок Стэнли. Сам Овечкин восемь раз становился лучшим снайпером регулярных чемпионатов НХЛ и получал Морис Ришар Трофи. Кроме того, Александр трижды оказывался наиболее ценным игроком таких чемпионатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что полуторогодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами.

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