  1. Пятый канал
  4. Полуторогодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами

Полуторогодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами

, 5:24 | Светлана Шевченко Видео 36

Малыш вместе с мамой смотрел матч с участием отца и активно переживал.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Полуторогодовалый сын российского хоккеиста Александра Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами. Маленький Сережа вместе с мамой смотрел матч с участием отца и активно переживал. Трогательное видео опубликовала в сторис на своей странице в Instagram супруга спортсмена Анастасия Шубская.

«Как папа забил? Ура! Папа, скажи, ура! Браво скажи папе!» — звучит голос Анастасии за кадром, который она подписала «Второй хет-трик за две игры».

В ответ малыш захлопал в ладоши и показал пальцем на папу на экране.

Сразу же после игры Анастасия и Сергей встретились с главой семьи. Малыш встречал папу с хоккейной клюшкой в руках, став героем еще одного семейного видео.

«Кто в доме хозяин?» — спросил сына Александр.

На что маленький Сережа топнул ногой, показав свое главенство в семье.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на сегодняшний день Овечкин по количеству хет-триков сравнялся с легендарным Морисом Ришаром. Кроме того, он стал девятым снайпером за всю историю НХЛ. А до достижения цели — побить рекорд кумира Уэйна Гретцки, Александру осталось забить 202 гола.

Читайте также

+3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония

Последние новости

5:56
Предложения президента: подробно разбираем каждый пункт послания Федеральному собранию
5:40
Российский боец Аскар Аскаров победил американца Эллиота на турнире UFC 246
5:24
Полуторогодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами
5:08
Три имени, за обладателей которых лучше замуж не выходить
4:52
Американка при дворе: реинкарнация Дианы или многоходовка Елизаветы Второй?
4:31
Родственница Николая Караченцова находится в искусственной коме

Сейчас читают

Гороскоп на 19 января: Марс в Овне напоминает, что в хаосе существует гармония
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 января
Макгрегор против Серроне: дата, статистика бойцов и коэффициенты

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]