Полуторогодовалый сын Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами

Полуторогодовалый сын российского хоккеиста Александра Овечкина встретил новый рекорд папы аплодисментами. Маленький Сережа вместе с мамой смотрел матч с участием отца и активно переживал. Трогательное видео опубликовала в сторис на своей странице в Instagram супруга спортсмена Анастасия Шубская.

«Как папа забил? Ура! Папа, скажи, ура! Браво скажи папе!» — звучит голос Анастасии за кадром, который она подписала «Второй хет-трик за две игры».

В ответ малыш захлопал в ладоши и показал пальцем на папу на экране.

Сразу же после игры Анастасия и Сергей встретились с главой семьи. Малыш встречал папу с хоккейной клюшкой в руках, став героем еще одного семейного видео.

«Кто в доме хозяин?» — спросил сына Александр.

На что маленький Сережа топнул ногой, показав свое главенство в семье.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, на сегодняшний день Овечкин по количеству хет-триков сравнялся с легендарным Морисом Ришаром. Кроме того, он стал девятым снайпером за всю историю НХЛ. А до достижения цели — побить рекорд кумира Уэйна Гретцки, Александру осталось забить 202 гола.