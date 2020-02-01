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  4. Минобразования проверит красноярскую школу, где учителей якобы «переселили» в туалет

Минобразования проверит красноярскую школу, где учителей якобы «переселили» в туалет

, 17:58 | Карина Бернтгольц 37

По предварительным данным, здание образовательного учреждения находится в аварийном состоянии, в связи с чем педагоги вынуждены работать в уборной.

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Фото, видео: ВКонтакте @must_vk

Министерство образования Красноярского края разберется с ситуацией в школе № 41 города Иланский, где учителя якобы работают в туалете из-за аварийного состоянии здания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства образования региона.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как один из педагогов образовательного учреждения работает с документами в уборной. Как сообщалось на сайте «Говорит Москва», данные меры вынуждены. Сейчас здание школы находится в аварийном состоянии. Детям приходится учиться в пристройке, часть парт и вовсе находится в столовой.

По информации агентства, губернатор Красноярского края Александр Усс осведомлен о ситуации в учебном заведении. По его инициативе разрабатывается проектно-сметная документация, в которой будет отражен весь необходимый объем ремонтных работ. Отмечается, что глава региона сам учился в этой школе.

Учитывая данный факт, первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что данная ситуация может негативно сказаться на репутации Усса.

«Для господина Усса — это черная метка, уж за свою-то школу он мог порадеть и привести в порядок. <…> Я бы не торопился гневливо и с революционной беспощадностью гонять директора. В этом случае он заложник, как и учителя. Нужно разобраться очень быстро и жестко, наказать виновных, а не стрелочников. <…> Учителя в таком унизительном состоянии сидят, за это должен кто-то понести наказание», — возмутился Онищенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель директора одной из школ Иваново подозревается в педофилии и вовлечении несовершеннолетнего в распитие спиртных напитков.

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