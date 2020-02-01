  1. Пятый канал
  4. Семь детей в Перми госпитализированы из бани-сауны после отравления

Семь детей в Перми госпитализированы из бани-сауны после отравления

, 17:21 | Светлана Шевченко Срочная новость 177

Предварительно, дети порядка пяти часов купались в бассейне.

Семь детей в Перми госпитализированы из бани-сауны после отравления.

Как стало известно 5-tv.ru, в заведении отдыхали 12 человек, включая шесть детей от 5 до 12 лет возраста. Предварительно, молодежь порядка пяти часов провела в банном комплексе, где есть бассейн. В период посещения дети стали жаловаться на тошноту и першение в горле.

В настоящее время все находятся в детской краевой больнице: трое в средней степени тяжести, четыре в легкой.

На место ЧП выехали сотрудники Роспотребнадзора. Угрозы для жизни детей нет.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
63.14
0.10 69.60
0.18
Слабое место: что злит и обижает разные знаки зодиака

Последние новости

18:51
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
18:40
«Осложнения после аварии»: Директор Максим объяснила, почему звезда уходит со сцены
18:29
США выразили готовность полностью обеспечить Белоруссию нефтью
18:17
«На это можно смотреть вечно!» — Пегова взорвала сеть страстным танцем
18:05
Угрожавшую взрывом пассажирку на рейсе S7 арестовали на два месяца
17:58
Минобразования проверит красноярскую школу, где учителей якобы «переселили» в туалет

Сейчас читают

Любовь Толкалина с красными пятнами на лице напугала поклонников
Что можно и категорически нельзя делать 1 февраля в Макарьев день
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]