Семь детей в Перми госпитализированы из бани-сауны после отравления.

Как стало известно 5-tv.ru, в заведении отдыхали 12 человек, включая шесть детей от 5 до 12 лет возраста. Предварительно, молодежь порядка пяти часов провела в банном комплексе, где есть бассейн. В период посещения дети стали жаловаться на тошноту и першение в горле.

В настоящее время все находятся в детской краевой больнице: трое в средней степени тяжести, четыре в легкой.

На место ЧП выехали сотрудники Роспотребнадзора. Угрозы для жизни детей нет.