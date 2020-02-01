«Я орал как резаный»: Пригожин рассказал о ссоре с женой

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал поклонникам в Instagram, как поссорился с женой певицей Валерией перед поездкой. Супруги должен были улететь из Москвы на один день, но с самого утра возлюбленная испортила ему настроение. В соцсети музыкант пожаловался, что артистка вывела его из себя.

«Проснулся сначала с хорошим настроением, а потом оно у меня испортилось. Я никак не пойму, зачем нужно собой на один день тащить весы. Это уже перебор. Я орал как резаный, а жена оставалась невозмутима. Настаивает на том, что это ее дело и меня задевать не должно. Может, я не прав?» — посетовал Иосиф.

К посту артист прикрепил видео, на котором видно, что исполнительница лакомится овощным салатом перед вылетом. В процессе съемки Пригожин перевел камеру на косметичку, где показал компактные весы.

«Никто не верит, что я с тобой ругаюсь и ссорюсь. А сейчас всем расскажу, почему я злой с утра», — сказал продюсер.

«Это не интересно, надо было снимать в прямом эфире», — подшутила над мужем певица.

«Смотрите, что у нас в косметичке — это весы! Это просто ад. Лер, ну скажи, зачем нам на несколько часов весы?» — продолжил высказываться артист.

Валерия намекнула, что первоначальная реакция у Пригожина не была такой милой.

«А реакция какая была? Поэтому не надо сю-сю-сю», — сказала певица.

Мнения поклонников пары разделились: одни встали на сторону Валерии, отметив, что она может брать с собой что угодно. Другие поддержали Иосифа.

«Валерия очень строгая. Уж очень. И весы для вас возит»;

«Я считаю, что Валерия права. Это ее дело, что она собой носит»;

«Вы оба потрясающие люди. Насчет весов, согласен с главой семьи»;

«Должна же быть какая-то изюминка в косметичке!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валерию застали в странном виде.