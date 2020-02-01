Поклонники сравнили певца Шуру с Аллой Пугачевой

Певец Шура продолжает экспериментировать с образами на сказочную тематику. Не успел музыкант выложить фотографию в импровизированном образе Кощея Бессмертного, как в его профиле в блоге недавно появилась новая публикация.

На снимке Александр Медведев запечатлен в образе, отсылающем к эпохе Возрождения — в парике и костюме с гофрированным воротником. Артист примерил корону с имитацией драгоценных камней на пышный рыжеволосый парик.

«Путешествие в сказку продолжается. Какого героя напоминаю?» — иронично спросил у фанатов Шура.

Instagram @shuramedvedev

Многие поклонники не стали скрывать, что в новом экстравагантном образе звезды увидели схожие черты с Примадонной российской эстрады. Другая часть подписчиков была более оригинальна приняли Шуру за Жанну Дарк и Уильяма Шекспира.

«Если убрать бороду и корону, то вылитая Алла Пугачева 80-х»;

«Принц, который ждет свою любовь»;

«Жанну Дарк»;

«Шекспир»;

«Рыжего кота напоминаете», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что подписчики Шуры в восторге от его новой «избранницы».