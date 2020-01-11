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«Золушка уже не та»: певец Шура примерил новый образ — фото

, 20:59 | Алиса Старжевская Фото 333

Эксцентричный артист для фотосессии надел корону с имитацией драгоценных камней.

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Фото, видео: Instagram @shuramedvedev

Слава певца Александра Медведева, более известного, под псевдонимом Шура слегка поутихла. Артист уже не так часто выпускает новые песни, зато регулярно радует поклонников фотографиями на своей странице в Instagram, который насчитывает почти двести тысяч подписчиков. Недавно поп-исполнитель примерил на себя новый образ.

На снимке Шура предстает в короне, которая будто инкрустирована самоцветами. Роль настоящего злого чародея до того понравилась артисту, что тот дополнил наряд сверкающим перстнем и необычным ожерельем соломенного цвета. 

«Кощейский бессмертный всем привет! Скоро представим вам крутую работу. А пока в перерывах дурачимся», — написал Александр.

Instagram @shuramedvedev

Глядя на образ певца перед глазами вспоминаются другие эпатажные модные «луки» исполнителя, которые, по его словам, он шил себе сам. У подписчиков не осталось сомнения, что и сейчас поп-звезда сам подбирал одежды и аксессуары для образа героя восточнославянского фольклора. Поклонники дали волю фантазии и написали, на кого еще из мифологических существ похож Шура.

«Вы человек-подорожник»;

«Кощей, как-то похудее немного был, при нашей последней встрече»;

«Золушка уже не та»;

«Дочка жениха привела»;

«Больше похож на дитя Бабы Яги и Водяного», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура выложил безумное фото двадцатилетней давности.

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