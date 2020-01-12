«Нашел свою бабу!»: Подписчики Шуры в восторге от его новой «избранницы»

Певец Александр Медведев, более известный широкой аудитории как Шура, в своем аккаунте в Instagram выложил фото, сделанное у новогодней елки в компании со снеговиками.
На первом снимке эпатажный исполнитель хита «Отшумели летние дожди» позирует в очках и каракулевой шубе, обняв снеговика. На другом 44-летний певец стоит у елочки и пальцем показывает на маленького снеговичка в красной шапке и синих варежках.
«Нашел свою бабу!», — написал Александр Медведев под публикацией.
Подписчики Шуры, уже привыкшие к его постоянным шуткам и приколам, пришли в восторг от его новой «избранницы». Многие удивились тому, что «баба» певца еще и с «ребенком». Некоторые пользователи даже отметили внешнее сходство Александра и «подруги».
«Я вас поздравляю!»
«Баба хорошая, но холодная!»
«Нечестно отбивать баб у других снеговиков»
«Дык она ж еще и с дитем! Вот! Вот оно незаконно рожденное дитя Шуры»
«Мне кажется или вы похожи?» — пишут юзеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Шура примерил новый образ.