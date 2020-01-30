Орбакайте нашла позитивный способ передвижения со сломанной ногой

Нестандартный способ передвижения выбрала для себя Кристина Орбакайте. Звезда выложила в Instagram видео, где рассказывает о появившихся у нее проблемах после перелома лодыжки и пути их решения.

«Я попробовала ходить на костылях. Это очень неудобно, медленно, больно. А что делать?» — начала артистка и тут же объявила, что нашла удобную замену.

Instagram @orbakaite_k

Снимавшая Кристину камера отодвинулась и запечатлела ее в полный рост. Как оказалось, певица стоит посреди улицы на коленном скутере. С виду это ортопедическое средство похоже на детский велосипед. Его миниатюрные размеры специально подогнаны для постановки на сиденье колена. Дочь Примадонны оттолкнулась здоровой ногой и поехала по тротуару, как на самокате.

«Теперь я передвигаюсь быстро и с позитивом. Мне нравится такой гаджет», — сказала Кристина.

Судя по асфальту и пальмам в отражении зеркального фасада, Орбакайте находится на юге США. Эту же информацию несколько дней назад подтверждал ее директор. Не исключено, что там же она приобрела скутер. В России модели этой фирмы не продаются.

«Кристя, выздоравливай быстрее, но этот велик тебе очень идет»;

«Находчивая! Отличное решение!»

«Очень даже круто! Везде надо искать плюсы», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что директор Орбакайте заявил, что из-за травмы звезде придется забыть о рабочих планах на февраль.