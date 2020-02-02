Дорога смерти: водитель получил 15 лет колонии за страшное ДТП

На этой неделе в судебной практике России произошел беспрецедентный случай. 15 лет строгого режима получил водитель, который спровоцировал ДТП. Такого не было еще никогда. Обычно подобные персонажи уходили от ответственности, оставляя за собой вереницы трупов и горы искореженного металла.

И вот появился повод задуматься. Это ведь у нас «автохамство» фактически национальный вид спорта. Это ведь в наших городах и селах за руль садятся те, кто привык учить других — как и где можно ездить. Это ведь только в нашей стране есть правило трех Д — «дай дорогу дураку».

А еще чаще всего достается женщинам за рулем — испуганным и беззащитным. Хочется верить, что те, кто привык, подрезать, выталкивать на встречку, устраивать безумные шашки и прочее теперь сделают соответствующие выводы. Артур Ломидзе расскажет почему в конце этой дороги забрезжил свет.

«Он супер мужик, у него супер машина и ему плевать на остальных людей», — рассказывает потерпевшая Жанна Тутурина.

Это первое интервью Жанны Тутуриной за два года что прошли после трагедии, изменившей ее жизнь. Ей стоит огромных усилий даже просто подняться в свою квартиру на пятом этаже, каждая ступенька отзывается болью в искалеченном теле. Это результат встречи с водителем, который решил показать женщине ее место на дороге.

«Он перечеркнул всю мою жизнь, сделал меня инвалидом. Не то, что временно плохо хожу. Я только сейчас начала. Полгода я лежала, не могла пошевелится», — поясняет она.

Внедорожник обходит легковушку и одним ударом выталкивает на встречную полосу. В машине вместе с Жанной были двое ее маленьких детей, которые выжили просто чудом. Водитель встречного автомобиля погиб. А виновник скрылся, даже не притормозив. Его нашли спустя сутки, пьяного на даче. А на следственном эксперименте он честно признался — так и планировал.

«Вы для чего подрезали автомашину эту?»

«Ну хотел, как бы проучить, то что она меня подрезала».

После таких показаний следователи пошли на смелый шаг и завели дело не за нарушение ПДД. Судили Сергея Полякова за убийство, а автомобиль признали орудием преступления. Срок соответствующий.

«Назначить Полякову наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет в колонии строго режима», — заявил судья.

Это беспрецедентный случай в судебной практике и исключительный с точки зрения работы ГИБДД и следствия. Если бы автохам подрезая, не задел слегка автомобиль Жанны, то этого суда могло и вовсе не быть.

Лилия Гилеева ехала с внучкой с дачи в левом ряду. По мнению мчавшегося за ней шофера недостаточно быстро. Мало того, что он объезжает ее по обочине он перестраивается и бьет по тормозам.

«У меня ужас начался, когда он начал передо мной тормозить, тормозить я знаю резко нельзя, я начала притормаживать. Я начала выкручивать руль вправо, пыталась машину удержать, но видела, что уже все», — рассказывает женщина.

Автомобиль среди деревьев на крыше. А лихач уносится вдаль. Его догнал владелец авторегистратора, эту запись видели сотрудники автоинспекции, но водитель заявил, простите я не специально.

«Когда меня догнали, сказали, что там каша получилась. Я ничего этого не видел. Я просто ехал», — заявил виновник.

Чем его поступок отличается от действий убийцы из Иркутска? Только тем, что люди не погибли. Наказание — штраф за обгон по обочине полторы тысячи. Он даже не признан виновником аварии.

«Мне повезло, когда ударилась. Меня выбросило из машины, не понятно через боковое или лобовое. Меня на отбойнике нашли я лежала на земле, а ноги на отбойнике были», — вспоминает Анастасия Тетюшина.

Анастасия Тетюшина «урок» автохама уже не забудет никогда. На память ей остались шрамы, и стальная пластина в ноге. Она тоже выжила чудом, но никто не стал применять уголовную статью: покушение на убийство.

«Выписали протокол на виновника по статье не помню номер, когда не уступил дорогу при перестроении попутно движущемуся автомобилю», — говорит потерпевшая.

Если такой педагог не покалечил людей, то ему даже штраф не грозит говорят эксперты. Сотрудникам ГИБДД удобно объявлять участниками ДТП лишь тех чьи автомобили получили повреждение.

«Вину доказать в принципе можно, но очень сложно, потому что надо изымать записи, если такой регистратор установлен. Просматривать полностью его путь», — поясняет автоюрист Алексей Крюков.

Поэтому лихачи и чувствуют полную безнаказанность. И заметьте жертвами выбирают чаще всего женщин. Потому что мужчина может сделать так. И с точки зрения правил дорожного движения будет прав. Чтобы избежать более серьезной аварии в автошколах рекомендуют не менять направления движения и бить лихача. Правда некоторые кажется воспринимают совет буквально. Ответ на хамство хамством — не лучшее решение.

Еще четыре года назад обсуждался закон об опасном вождении. Разделили грязные приемы на категории, дали юридические названия народным шашкам, подрезаниям и отмораживаниям. Но не дописали наказания, и все это не работает. С 1 января этого года КОАПе появились конкретные цифры пять тысяч, за агрессивное вождение. Но и это не сработает уверены эксперты. Нарушение то должно быть многократным.

«Если человек кого-то захотел проучить каким-то образом — подрезал, нажал на тормоз — в нашей формулировке это не опасное вождение», — поясняет руководитель федерации автовладельцев России Максим Едрышев.

Видимо спасение от автохамов в руках их жертв. Вот только как увернутся от непредсказуемого шофера. Оказывается, существует курс спецподготовки. Как ездить по российским дрогам и остаться в живых, называется «защитное вождение».

«Это курс, который учит не попадать в опасные ситуации, предвидеть их заранее. Видит, что человек смещается без подворотника или машина едет близко, немного отстать», — говорит директор автошколы, инструктор Александр Кувшинов.

Ни чего сложного, новичка можно научить за неделю, и если наказание за ДТП как за убийство не отрезвит охамевших, то возможно есть смысл ввести курс защитного вождения в обязательную программу автошкол.