Перемены в местном самоуправлении направлены на сближение с людьми

Муниципальную власть в стране ждут серьезные перемены. Главная задача — стать ближе к людям, намного ближе. Та система, которая досталась нам еще с советских времен, это когда высокие чиновники — отдельная каста, а граждане вокруг — это такой раздражающий фактор — она себя изживает, но недостаточно быстро.

И вот, чтобы стать ближе к проблемам человека, начать слушать и слышать его как надо — следует модернизировать местное самоуправление считает президент. В том числе и чисто технически.

Вот, например, в подмосковном Красногорске, где прошло заседание совета по развитию местного самоуправления Владимиру Путину показали центр управления регионом, в котором связь «чиновник — гражданин» наладили как следует. Здесь фиксируют и анализируют все замечания жителей. Начиная от того, что где-то плохо метут дворы, или невозможно проехать по узким дорогам, заканчивая жалобами на некачественную медицинскую помощь и проблемы мусорных свалок. И что важно — практические все обращения рассматриваются. Да, не все проблемы удается решить сразу. Но и такой картины как раньше, когда жители не знали куда жаловаться или часами ждали у кабинетов — такое уже редко, где увидишь.

«Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом и инициативой самих наших людей, поэтому муниципальные власти нельзя засиживаться в кабинетах, нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы. Механизмы прямой коммуникации власти и граждан уже выстроен во многих регионах», — подчеркнул Владимир Путин.

Государство поможет муниципалам. На совете президент заявил, что разрыв между государственными и муниципальными уровнями власти, прежде всего, бьет по обычным людям и мешает нормальной работе. Народу не интересны эти взаимоотношения структур. Ему нужна реальная и оперативная помощь. Путин поручил разработать проект новых основ государственной политики в области местного самоуправления.

Вообще вот эта парадигма, это нацеленность на внимание к людям, их проблемам, требованиям, мнению — становится все более заметной и важной. Она уже пронизывает все проекты, которые начинает наша страна. Вы знаете, что чуть ранее глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции, согласно которым в России появится единая система публичной власти, а органы местного самоуправления получат дополнительные финансовые гарантии.

Так, например, муниципалам будут компенсировать дополнительные расходы, если они превысили бюджет на выполнение задач, поставленных госвластью. Потратились на строительство школы или садика сверх нормы — получите компенсацию. Так что полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — должны быть расширены.

И это по мнению Путина необходимо закрепить в Конституции. Но только после того, как свое мнение выскажут граждане страны на общероссийском голосовании. То есть без мнения россиян, без решения людей, власть не может и не должна принимать решений, которые касаются каждого из нас.

«Я считаю для того, чтобы они вступили в силу, обычной процедуры, на мой взгляд, недостаточно. Нужно чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать!» — заявил Путин.

Так что тут никаких сомнений быть не может. Также, как и не может быть мыслей о том, что президент рассматривает поправки в Конституцию, как возможность удержаться у власти сверх положенного срока. Или придумать себе новую структуру, позволяющую и дальше стоять во главе страны. Именно так пытаются интерпретировать это все западные СМИ.

Там никак не угомонятся. Но они почему-то обходят стороной несколько важных моментов. Например, не вспоминают слова Путина о том, что нельзя возвращаться к ситуации 80-х годов, когда руководители до конца своих дней сидели в высоких креслах. Обходят стороной и его призывы к тому, что нельзя создавать в стране двоевластие, пытаясь превратить нашу президентскую республику в парламентскую.

И уж конечно ни одно из западных изданий не вспоминает, что президента уже трижды (и это только за последние пару месяцев) просили так или иначе остаться у руля страны. Президентом ли, наставником, или еще кем-нибудь, но остаться! И трижды Владимир Путин отказывался. Он неоднократно говорил, в том числе и в послании — стране необходима сменяемость и обновляемость власти! Единственное, что в России должно оставаться незыблемым — это приоритет интересов народа над всем остальным. Потому что это залог выживания и процветания государства.