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Лавров: К идеям изменения договора по Антарктиде нужно относиться бережно

, 8:27 | Светлана Александрова 20

Глава МИД РФ напомнил, что весной будет отмечаться 200-летний юбилей открытия континента российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia

Антарктида — уникальный район земного шара и к любым идеям как-то модифицировать согласованный 60 лет назад международный договор, регулирующий деятельность государств на ее территории, нужно относиться бережно. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Антарктида. 200 лет мира», опубликованном на YouTube-канале российского МИД. По его мнению, признаков того, что документ подвергнется каким-либо испытаниям, в настоящее время не наблюдается.

«Мне кажется, что наоборот сотрудничество на Южном полюсе является образцом взаимодействия государств, которые оставляют в стороне все идеологические разногласия и концентрируются на научных исследованиях, мирном освоении этого действительно общечеловеческого достояния», — отметил Лавров.

Он напомнил, что весной будет отмечаться 200-летний юбилей открытия континента российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. И отметил заслуги дипломатов Российской Империи в организации экспедиции, которая проходила с 1819 по 1821 год и впервые подтвердила существование материка.

«По всему маршруту следования все наши послы, генеральные консулы были озадачены поручениями оказывать содействие, в том числе в снабжении провиантом, в оснащении различной аппаратурой», — сказал Лавров.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал об открытии Антарктиды российскими мореплавателями, которое им удалось сделать на два дня раньше англичан и на десять месяцев раньше американцев.

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