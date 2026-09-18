Лавров проголосовал на выборах в Госдуму
Министр иностранных дел принял участие в голосовании в электронном формате.
Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в выборах в Государственную думу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат в своем Telegram-канале разместила соответствующее фото. На нем видно, как Сергей Лавров сидит за рабочим столом и голосует на выборах.
«Лавров проголосовал», — подписала снимок Мария Захарова.
В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Государственную думу девятого созыва. Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.
Жителям страны предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.
В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.
Ранее пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что по состоянию на 10:09 по Москве явка на выборы составила 4,83%. В эту цифру не входят данные ДЭГ.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 18 сент
- В Свердловской области 103-летняя долгожительница проголосовала на выборах
- 18 сент
- Свадьба и выборы в один день: молодожены отправились из ЗАГСа на участок в ЕАО
- 18 сент
- Супергерои с бюллетенями: Человек-паук и Колобок встретились на выборах в Тюмени
- 18 сент
- Памфилова сообщила об угрозе атаки беспилотников на ТИК в Белокуракино в ЛНР
- 18 сент
- Более 1,3 миллиона избирателей уже проголосовали онлайн на выборах в Госдуму
- 18 сент
- Избирательный участок на Кубани перенесли в резервное помещение из-за атаки БПЛА
- 18 сент
- Житель Чукотки вернулся с рыбалки ради стопроцентной явки на выборах
- 18 сент
- Все избирательные участки в России открылись в штатном режиме
- 18 сент
- Памфилова: членам избиркомов, их семьям и детям поступают угрозы
- 18 сент
- Россияне голосуют за границей: участки открыты в 152 странах
Читайте также
78%
Нашли ошибку?