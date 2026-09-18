Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял участие в выборах в Государственную думу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в своем Telegram-канале разместила соответствующее фото. На нем видно, как Сергей Лавров сидит за рабочим столом и голосует на выборах.

«Лавров проголосовал», — подписала снимок Мария Захарова.

Сергей Лавров проголосовал на выборах в Госдуму. Telegram/ Мария Захарова/ MariaVladimirovnaZakharova

В России с 18 по 20 сентября пройдут выборы в Государственную думу девятого созыва. Россиянам доступны несколько форматов участия. Они могут проголосовать традиционным способом — с помощью бумажного бюллетеня на участке по месту регистрации. Альтернативный вариант — дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Жителям страны предстоит выбрать 450 депутатов по смешанной системе: половину — по партийным спискам (с пятипроцентным барьером), половину — по одномандатным округам.

В бюллетене — десять политических партий, в кампаниях участвуют тысячи кандидатов, среди которых не только опытные политики, но и представители профессий, важных для общества: врачи, учителя, волонтеры, ветераны.

Ранее пресс-служба ЦИК РФ сообщила, что по состоянию на 10:09 по Москве явка на выборы составила 4,83%. В эту цифру не входят данные ДЭГ.

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