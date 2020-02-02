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Кадры задержания члена сборной России по боксу после драки с полицией

, 10:24 | Светлана Шевченко Срочная новость 409

По предварительной информации, Георгий Кушиташвили и его товарищ в ночь на 2 февраля пришли за закладкой, где лежали наркотические вещества.

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Фото, видео: Instagram @georgii_kushitashvili, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры задержания члена сборной России по боксу Георгия Кушиташвили и его товарища после драки с полицией.

По предварительной информации, молодые люди в ночь на 2 февраля пришли за закладкой, где лежали наркотические вещества. Официального подтверждения этой информации нет. Доподлинно известно, что в настоящее время их проверяют на наличие наркотиков в крови.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, через некоторое время к ним подошел полицейский и попросил предъявить документы. В результате возникла потасовка, в ходе которой сотрудник правоохранительных органов получил перелом костей носа. Боксер и его товарищ сейчас задержаны. Младший сержант — в больнице. Обстоятельства выясняются.

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