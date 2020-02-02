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Против боксера Кушиташвили возбудили уголовное дело после избиения росгвардейца

, 12:11 | Светлана Шевченко Эксклюзив 1 001

Предварительно, у члена сборной России были найдены вещества, похожие на наркотические.

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Фото, видео: Instagram @georgii_kushitashvili, 5-tv.ru

В отношении чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили правоохранительные органы столицы возбудили уголовное дело. По информации 5-tv.ru, ему вменяю нападение на сотрудника полиции и хранение наркотиков.

По данным источника, при задержании у него было найдено 0,7 грамм, предположительно, кокаина. Официально это будет установлено после проведения экспертизы.

Также установлено, что именно Кушиташвили ударил сотрудника Росгвардии при задержании, сломав ему нос.

По неофициальной информации, расследованием уголовного дела в отношении вышеуказанного боксера и его товарища Овика Оганнисяна занимается главное военное следственное управление СК РФ, так как оба числятся в ЦСКА и являются военнослужащими в звании — рядовой.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, спортсмены накануне ночью появились в одном из многоквартирных домов в центре Москвы. Находившиеся в патруле росгвардейцы обратили внимание на двоих мужчин, которые увидев их заметно занервничали и скрылись в подъезде. Правоохранители последовали за ними. На просьбу предъявить документы завязалась потасовка, в ходе которой одному из росгвардейцев сломали нос. Предварительно, Кушиташвили застали за употреблением наркотика, что возможно объясняет его реакцию на правоохранителей.

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